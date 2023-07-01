В Украинской православной церкви прокомментировали "Стране" требование Нацзаповедника Киево-Печерская лавра к монахам УПЦ освободить помещения Киево-Печерской лавры до вторника, 4 июля.

"Заповедник прислал монахам очередное письмо, текст которого не имеет ничего общего с украинским законодательством. Монастырь не может себе позволить вести себя так же, и игнорировать прописные истины украинской Конституции. На сегодня не существует никаких предпосылок опечатывать корпуса, в которых живут монахи. Чиновник, который подписывает документы, явно идущие в разрез с законом, прекрасно понимает, что рано или поздно понесет ответственность перед этим законом. Надеюсь, руководство заповедника не перейдет от заявлений, не соответствующих украинскому законодательству, к действиям, за которые уже нужно будет нести всю полноту ответственности перед этим законодательством. Как известно, в суде сейчас рассматриваются претензии сторон по поводу одностороннего разрывания договора о лаврских зданиях. Любому образованному человеку понятно, что до окончания рассмотрения этой проблемы в суде никаких выселений и опечатываний не может быть", - заявил "Стране" митрополит Климент, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.

В юридическом отделе УПЦ также заявили, что требования Национального заповедника не соответствуют украинскому законодательству.

"Одностороннее расторжение договора обжалуется в судебном порядке. По этому поводу судом ни одно решение не принято. Соответственно, у Заповедника отсутствуют какие-либо законные основания для таких действий, а требование освободить корпуса и передать от них ключи незаконно и его следует рассматривать как самоуправство. Юридический отдел УПЦ призывает Заповедник и членов комиссии не нарушать законодательство и дождаться законного решения суда", - говорится в заявлении.

Как писала "Страна", наместнику Киево-Печерской лавры Павлу продлили круглосуточный домашний арест еще на два месяца. Против него открыли уголовное дело по двум статьям: разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ). Среди доказательств были перехваченные СБУ записи разговоров Павла, часть которых была обнародована. При этом сам Павел назвал дело против него политическим.

Как писала "Страна", в марте монахов не стали выселять из Киево-Печерской лавры по просьбе ООН. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине выразила обеспокоенность тем, что совокупное влияние действий правительства, направленных против УПЦ, может быть дискриминационным.