В Минкульте опровергли заявление российской разведки, что якобы Украина намерена вывезти отдельные святыни из Киево-Печерской лавры в Европу.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Единственная задача, которая стоит перед нами сейчас в отношении Лавры – защитить ее от русского мира и окончательно удостовериться, что все наши украинские сакральные реликвии на месте. Ни одна сакральная ценность не покинет территорию Украины. А все украденное Россией придется вернуть", - написал глава Минкульта.

Ранее российская Служба внешней разведки заявила, что якобы Украина и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры различных святынь, в том числе святых мощей Илья Муромца и сотен икон.

Якобы их планируют передать в музеи Италии, Франции, Германии и Ватикана для спасения от российских ракетных ударов. РПЦ уже выразила по эту поводу "обеспокоенность".

При этом директор внешней разведки РФ Нарышкин дал понять, что РФ не отказалась от претензий на Киев.

"Для России защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, а значит, наша решимость довести до конца "специальную военную операцию" (так в РФ называют вторжение в Украину - Ред.) становится только тверже", - сказал Нарышкин.

Мощи Илья Муромца находятся на территории Нижней Лавры, которая сейчас в пользовании Украинской православной церкви. Минкульт требует от УПЦ покинуть территорию Лавры.

Ранее Хозяйственный суд Киева отклонил иск УПЦ, которая оспаривала требование Минкульта покинуть территорию Киево-Печерской лавры. Но УПЦ подала апелляцию на это решение.

При этом министр культуры рассказал, что будет, если УПЦ откажется покинуть Киево-Печерскую лавру.