Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) провели в Киево-Печерской лавре первую панихиду по гетману Ивану Мазепе. Русской православной церковью гетман в 1708 году был предан анафеме за государственную измену.

О панихиде сообщил в своем Фейсбуке министр культуры Александр Ткаченко, сам присутствовавший на мероприятии.

"Впервые в истории Киево-Печерской лавры прошла панихида по гетману Ивану Мазепе, который за нежелание повиноваться Московии еще при жизни было подвергнут анафеме русской имперской церковью... Лавра становится украинской", - написал чиновник, добавив, что теперь в монастыре начнутся молебны "о выдающихся деятелях украинской истории".

Панихида прошла во Всехсвятской церкви. Ткаченко подчеркнул, что ее построили на средства Мазепы. Он также сообщил, что в Онуфриевской башне лавры откроют экспозицию "Гетман Иван Мазепа и его эпоха".

Как рассказали в Союзе православных журналистов, панихиду провел Авраамий Лотыш, которого руководство ПЦУ назначило собственным наместником Киево-Печерской лавры. Ранее он был монахом этого монастыря в составе Украинской православной церкви (УПЦ), однако перешел в ПЦУ.

Напомним, 9 июня Минкульт анонсировал, что в лавре впервые пройдет панихида по гетману Ивану Мазепе.

Осенью мы писали о спуске на воду корвета, названного в честь Мазепы. Корабль стал новым флагманом украинского флота.