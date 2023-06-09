В Киево-Печерской лавре впервые пройдет панихида по гетману Ивану Мазепе. Об этом сообщает Минкульт.

Это произойдет 11 июня в день Всех святых во Всехсвятской церкви по случаю 325-летия освящения храма.

В панихиде примут участие министр культуры Ткаченко, назначенный ПЦУ и.о. наместника Лавры Авраамий, и.о. гендиректора Нацзаповедника Киево-Печерская лавра и другие лица.

В рамках мероприятия будет объявлено начало реставрации данной церкви.

Напомним, 6 июня Минкульт дал УПЦ три дня на то, чтобы покинуть территорию Киево-Печерской Лавры. То есть сегодня этот срок заканчивается.

В УПЦ заявили, что с этим решением не согласны и выполнять его не будут.

Впрочем, Всехсвятская церковь, где пройдёт панихида по Мазепе находится в Верхней Лавре, храмы которой у УПЦ забрали ещё в начале года.

Как писала "Страна", в УПЦ ранее заявляли о захвате храма в Хмельницкой области сторонниками ПЦУ во главе с местным депутатом.

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