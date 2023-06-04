Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм Украинской православной церкви (УПЦ) в населенном пункте Меджибож в Хмельницкой области.

Об этом пишет пресс-служба УПЦ в своем Telegram-канале.

Сообщается, что при захвате храма, который произошел еще 2 июня, депутат Хмельницкого районного совета Александр Черниевич допустил применение грубой силы к верующим УПЦ. Он вместе с предпринимателем Михаилом Блонским возглавлял рейдерскую группу, которая заменила замки на дверях храма.

По словам представителей УПЦ, захват храма осуществлялся без разрешения, при этом рейдеров поддерживала полиция. Один из сотрудников правоохранительных органов вырвал телефон из рук женщины, которая снимала происходящее на видео. После инцидента в храме остались личные вещи верующих УПЦ.

"Следует отметить, что еще в конце марта 2023 религиозная община Николаевского храма пгт Меджибож Хмельницкой епархии УПЦ провела общее приходское собрание, на котором было принято решение оставаться в юрисдикции Украинской православной церкви", - добавили в УПЦ.

Ранее в Хмельницкой епархии УПЦ сообщили о захвате Свято-Георгиевского храма в Хмельницком. Группа неизвестных в спортивной одежде проникла на территорию храма и проникли в здание. По факту происшествия священнослужители и верующие обратились к правоохранителям.

А в Киевской области сторонники ПЦУ попытались захватить Покровский храм УПЦ.