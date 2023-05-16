Черновицкий облсовет проголосовал за запрет деятельности на территории области религиозных организаций, в отношении которых "доказана каноническая связь с Россией".

Об этом сообщает "Суспильне".

Теперь областная администрация должна проверить законность использования религиозными организациями храмов и церквей, которые были переданы им в бесплатное пользование.

УПЦ в этом контексте напрямую не упоминается. Но ранее аналогичные решения уже против этой церкви приняли другие облсоветы Западной Украины.

Напомним, Волынский облсовет проголосовал за запрет деятельности УПЦ в регионе. Депутаты рекомендовали органам местного самоуправления в регионе разорвать договоры аренды на землю, где находятся храмы УПЦ.

Также Ровенский облсовет проголосовал за запрет деятельности УПЦ на территории области. В УПЦ заявили, что подобными решениями "правовое государство Украина уничтожено".

Кроме того, Хмельницкий облсовет призвал местные громады провести проверки во всех храмах УПЦ.

В отдельном материале мы разбирались, что происходит вокруг Лавры и что дальше ждет УПЦ.