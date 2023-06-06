УПЦ дали три дня на то, чтобы покинуть территорию Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.

По его словам, правительственная комиссия завершила свою ревизию Лавры, по итогом которой с заповедником подписан акт приема-передачи госимущества.

Священнослужители УПЦ этот акт принимать отказались, говорит Ткаченко. Если они откажутся выселяться из Лавры власти будут добиваться этого через суд, заявил Ткаченко.

Как писала "Страна", в конце мая мэр Киева Кличко отказался забрать землю у храмов УПЦ в столице, сославшись на незаконность подобного решения. Он напомнил, что в Раде на рассмотрении находится законопроект № 8371, который запрещает действие в Украине религиозных организаций, центр управления которыми находится в России.

Ранее на сайте Киевского городского совета ответили на петицию, которая появилась в начале апреля. В ней призывали расторгнуть все договора столицы с УПЦ. Петиция набрала необходимое для рассмотрения количество голосов, поэтому на нее дали ответ. В КГГА сообщили, что смогут расторгнуть договора с УПЦ после решения Верховной Рады.

Кроме того, в УПЦ опровергли передачу Минкультом в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов.