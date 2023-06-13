Украинская православная церковь (УПЦ) отреагировала на решение Хозяйственного суда Киева, который посчитал обоснованным требование Министерства культуры к священнослужителям покинуть территорию Киево-Печерской лавры.

Комментарий появился в телеграм-канале УПЦ.

В церкви заявили, что суд вынес решение без участия ее представителей в заседании. В УПЦ говорят, что не могли присутствовать на заседании из-за участия в других процессуальных действиях. Однако суд решил рассматривать дело и вынес свое решение без представителей.

"Таким образом, суд даже не предоставил стороне истца возможности в судебном заседании дать свои объяснения, задать ответчику вопрос, принять участие в дебатах и доказать как суду, так и общественности свою правовую позицию", – заявил юрист УПЦ.

По его мнению, такие действия судей являются проявлением "административного давления на суд".

УПЦ планирует подавать апелляцию.

На прошлой неделе министр культуры заявлял, что УПЦ дали три дня на то, чтобы покинуть территорию лавры. Тогда он сообщил, что правительственная комиссия завершила свою ревизию монастыря, по итогом которой с заповедником подписан акт приема-передачи госимущества, и что священнослужители УПЦ этот акт принимать отказались.

УПЦ направила в связи с этим ходатайство в суд, оспаривая требование Министерства культуры покинуть территорию Киево-Печерской лавры. Но Хозяйственный суд Киева отклонил ходатайство УПЦ.