В судьбе лавры точка еще не поставлена. Фото: Википедия

Хозяйственный суд Киева отклонил ходатайство Украинской православной церкви (УПЦ), которая оспаривала требование Министерства культуры  покинуть территорию Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает в Телеграм глава министерства Александр Ткаченко.

Священнослужители просили суд устранить препятствия в пользовании имуществом, доступе ко всем объектам на территории лавры и проведении богослужений.

"Суд, исследовав материалы дела, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ", - написал Ткаченко.

Судя по всему, решение первой инстанции суда УПЦ оспорит в апелляции.

Скриншот поста Ткаченко

На прошлой неделе министр заявлял, что УПЦ дали три дня на то, чтобы покинуть территорию лавры. Тогда он сообщил, что правительственная комиссия завершила свою ревизию монастыря, по итогом которой с заповедником подписан акт приема-передачи госимущества, и что священнослужители УПЦ этот акт принимать отказались.

Тогда же в УПЦ отметили, что юридических последствий для монастыря заявления Ткаченко иметь не будут.

"Видимо, Александр Ткаченко подписал этот акт сам с собой", - сказали в УПЦ.

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