Хозяйственный суд Киева отклонил ходатайство Украинской православной церкви (УПЦ), которая оспаривала требование Министерства культуры покинуть территорию Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает в Телеграм глава министерства Александр Ткаченко.

Священнослужители просили суд устранить препятствия в пользовании имуществом, доступе ко всем объектам на территории лавры и проведении богослужений.

"Суд, исследовав материалы дела, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ", - написал Ткаченко.

Судя по всему, решение первой инстанции суда УПЦ оспорит в апелляции.

На прошлой неделе министр заявлял, что УПЦ дали три дня на то, чтобы покинуть территорию лавры. Тогда он сообщил, что правительственная комиссия завершила свою ревизию монастыря, по итогом которой с заповедником подписан акт приема-передачи госимущества, и что священнослужители УПЦ этот акт принимать отказались.

Тогда же в УПЦ отметили, что юридических последствий для монастыря заявления Ткаченко иметь не будут.

"Видимо, Александр Ткаченко подписал этот акт сам с собой", - сказали в УПЦ.