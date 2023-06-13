Суд отклонил иск УПЦ к Минкульту за требование покинуть территорию Киево-Печерской лавры
Хозяйственный суд Киева отклонил ходатайство Украинской православной церкви (УПЦ), которая оспаривала требование Министерства культуры покинуть территорию Киево-Печерской лавры.
Об этом сообщает в Телеграм глава министерства Александр Ткаченко.
Священнослужители просили суд устранить препятствия в пользовании имуществом, доступе ко всем объектам на территории лавры и проведении богослужений.
"Суд, исследовав материалы дела, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ", - написал Ткаченко.
Судя по всему, решение первой инстанции суда УПЦ оспорит в апелляции.
На прошлой неделе министр заявлял, что УПЦ дали три дня на то, чтобы покинуть территорию лавры. Тогда он сообщил, что правительственная комиссия завершила свою ревизию монастыря, по итогом которой с заповедником подписан акт приема-передачи госимущества, и что священнослужители УПЦ этот акт принимать отказались.
Тогда же в УПЦ отметили, что юридических последствий для монастыря заявления Ткаченко иметь не будут.
"Видимо, Александр Ткаченко подписал этот акт сам с собой", - сказали в УПЦ.