От монахов Украинской православной церкви потребовали освободить помещения Киево-Печерской лавры до вторника, 4 июля.

Как сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ в судах, такое письмо поступило из Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

"Заповедником принято решение о прекращении доступа монахов монастыря к помещениям. Приказом создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начнет работу 04.07.2023. В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них заповеднику", - говорится в документе в адрес УПЦ, который Чекман опубликовал в своем телеграм-канале.

"Вот такой документ поступил в Монастырь от Заповедника! Решение суда, которого "ожидает" министр Ткаченко, уже никому не нужно?" - задается вопросом Чекман.

Напомним, сейчас идут суды по искам, по которым обжалуется решение о выселении УПЦ из Лавры. Вступившего в силу решения по этим искам ещё нет. При этом недавно стало известно, что в марте монахов не стали выселять из Киево-Печерской лавры силой по просьбе ООН.

Тем временем наместнику киевской лавры Павлу продлили круглосуточный домашний арест еще на два месяца. А министр культуры Александр Ткаченко рассказал, что будет, если УПЦ откажется покинуть Киево-Печерскую лавру.