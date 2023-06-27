Монахов УПЦ в марте не стали насильно выселять из Киево-Печерской лавры по просьбе ООН.

Об этом заявляют в Управлении организации по правам человека.

"Власти приняли во внимание адвокационные усилия ООН и воздержались от действий, которые могли бы привести к насилию, и не стали принудительно выселять УПЦ из Лавры в установленный срок – 29 марта", - говорится в отчете.

При этом в нем заявлено, что с февраля по май возросло количество случаев насилия против членов и сторонников УПЦ.

Указано, что решения местных властей, которые запрещали деятельность УПЦ в своих регионах, "выходят за рамки полномочий местных советов".

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине обеспокоена тем, что совокупное влияние действий правительства, направленных против УПЦ, может быть дискриминационным.

Кроме того, в апреле 2023 года ММПЧУ задокументировала всплеск "языка ненависти" и несколько случаев насилия против членов УПЦ. Государственные служащие, блоггеры и лидеры мнений использовали дискриминационную и подстрекающую риторику и открыто призывали к насилию против священнослужителей и сторонников УПЦ. В течение отчетного периода, правительство и правоохранительные органы не смогли эффективно противодействовать инцидентам, связанным с "языком ненависти", - говорится в отчете.

Ранее Хозяйственный суд Киева отклонил иск УПЦ, которая оспаривала требование Минкульта покинуть территорию Киево-Печерской лавры. Но УПЦ подала апелляцию на это решение.

Как писала "Страна", Святогорскую лавру пытаются передать ПЦУ вопреки желанию священников.