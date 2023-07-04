В Украинской православной церкви прокомментировали "Стране" решение Минкульта об ограничении доступа на территорию монастыря.

С 5 июля в Нижнюю лавру можно будет попасть лишь с 9:00 до 18:00 (до 5 июля на территорию лавры можно было попасть с 5:30 до 20:00).

"Во-первых, это распоряжение незаконно по своей сути. В монастыре живет много монахов, которое десятилетиями по его адресу имеют регистрацию для проживания. Никто без решения суда не имеет право ограничивать им возможность для прохода к месту их проживания. Во-вторых, этим распоряжением делается препятствие для верующих попасть к началу хотя бы одного утреннего богослужения - Литургии, которое начинаются до 9 часов. Невозможно будет попасть паломникам и к богослужению в пещерах. Именно на эту молитву стремятся прийти те, кто очень болен или молится об исцелении тяжелых болезней у своих близких, а также о Божией помощи в других сложных жизненных обстоятельствах. А в терминологии уголовного кодекса это называется - препятствие для религиозной деятельности и совершения религиозных обрядов", - заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Климент.

Напомним, сегодня в Лавре комиссия Минкульта пыталась опечатать корпуса, где проживают монахи. Однако верующие не дали этого сделать.

Ранее от монахов УПЦ потребовали освободить помещения Лавры до вторника, 4 июля.

Сейчас идут суды по искам, по которым обжалуется решение о выселении УПЦ из Лавры. Вступившего в силу решения по этим искам ещё нет.