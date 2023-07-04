Комиссия Минкульта покинула территорию Киево-Печерской Лавры после того, как написала заявление в полицию. Доступ к заблокированным корпусам члены комиссии так и не получили.

После того как комиссия ушла из Лавры, верующие УПЦ МП разблокировали 56, 69 корпуса и перешли к главному входу монастыря, где начали молитвенное стояние.

Кроме того, на территории монастыря присутствовали активисты, которые выступают за выселение монахов УПЦ.

Напомним, комиссия Минкульта потребовала от монахов УПЦ освободить помещения Лавры до вторника, 4 июля.

В УПЦ заявили, что намерены дальше игнорировать требование Минкульта покинуть Лавру. А в юридическом отделе УПЦ заявляют, что требования Национального заповедника не соответствуют украинскому законодательству.

Ранее Хозяйственный суд Киева отклонил иск УПЦ, которая оспаривала требование Минкульта покинуть территорию Киево-Печерской лавры. Но УПЦ подала апелляцию на это решение.

Также недавно стало известно, что в марте монахов не стали выселять из Киево-Печерской лавры силой по просьбе ООН. В Управлении организации по правам человека заявили, что решения местных властей, которые запрещали деятельность УПЦ в своих регионах, "выходят за рамки полномочий местных советов".