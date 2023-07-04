В Киево-Печерскую лавру приехала комиссия Минкульта. Возможно, будут пытаться опечатать корпуса, где проживают монахи.

Сейчас комиссия пытается зайти в 69-й корпус. Верующие УПЦ не пропускают членов комиссии.

Напомним, комиссия Минкульта потребовала от монахов УПЦ освободить помещения Лавры до вторника, 4 июля.

Ранее Хозяйственный суд Киева отклонил иск УПЦ, которая оспаривала требование Минкульта покинуть территорию Киево-Печерской лавры. Но УПЦ подала апелляцию на это решение.

Недавно стало известно, что в марте монахов не стали выселять из Киево-Печерской лавры силой по просьбе ООН.

Также мы писали, что наместнику киевской лавры Павлу продлили круглосуточный домашний арест еще на два месяца. Мера будет действовать до 31 августа. На заседании священник заявил, что ему предлагали сделку со следствием.

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основной накал боев переместился с юга на восток. Россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, ВСУ – на Бахмутском и на юге. Вчера был удар россиян по Сумам "Шахидами". Четыре прилета повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В результате атаки два человека погибли и 19 ранены.

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