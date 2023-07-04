В Киево-Печерской Лавре днем 3 июля верующие заблокировали доступ комиссии Минкульта к 56 из 69 корпусов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На территории монастыря также присутствуют активисты, которые выступают за выселение монахов УПЦ. Они пытаются вступить в словесную перепалку с прихожанами, но те не реагируют и продолжают молиться.

Члены комиссии заповедника пока отступили и не пытаются прорываться в заблокированные корпуса. Но при этом они заявили, что если комиссия не сможет работать, то чиновники обратятся к правоохранительным органам.

Члены комиссии Минкульта обратились к правоохранителям, чтобы те обеспечили им доступ к заблокированным корпусам.

"Сейчас комиссией будет написано заявление в правоохранительные органы, после чего те должны будут обеспечить нам доступ к заблокированным корпусам",- заявил один из членов комиссии Максим Остапенко.

Напомним, Минкульт потребовал от монахов УПЦ освободить помещения Киево-Печерской Лавры до 4 июля.

В УПЦ заявили, что намерены дальше игнорировать требование Минкульта покинуть Лавру.