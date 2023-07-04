Белорусская православная церковь готова поселить монахов из Киево-Печерской лавры на своей территории в случае выселения из обители.

Об этом говорится в заявлении Синода БПЦ, размещенном на ее сайте.

"Синод Белорусской православной церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской православной церкви", - сказано в заявлении.

Как мы сообщали, 1 июля стало известно, что от монахов Украинской православной церкви потребовали освободить помещения Киево-Печерской лавры до 4 июля. Требование содержалось в письме, поступившем из Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Сегодня в лавру приехала комиссия Минкульта, вероятно, с целью попытаться опечатать корпуса, где проживают монахи.

Однако верующие не пустили членов комиссии к корпусам монастыря. В результате комиссия Минкульта написала заявление в полицию и покинула территорию Киево-Печерской лавры.