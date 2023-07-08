В Киево-Печерской Лавре действующий в ней монастырь Украинской Православной Церкви (УПЦ) лишили доступа к трем важным лаврским корпусам.

Как сообщала "Страна", представители национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" под охраной сотрудников правоохранительных органов опечатали здания, в том числе резиденцию Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, где проходили заседания Священного Синода УПЦ. Владыка проживает сейчас в Свято-Пантелеймоновском монастыре в Феофании (он туда переехал еще до начала вторжения РФ).

Юристы Церкви считают эти действия незаконными, так как они нарушают договор (его в УПЦ считают действующим до решения суда, которого пока нет) между монастырем и заповедником о бесплатном пользовании обителью лаврским комплексом.

Тем не менее, власти, похоже, не намерены останавливаться и попытаются в ближайшее время выселить УПЦ из Лавры.

Как дальше будут развиваться события, разбиралась "Страна".

Полиция спешит на помощь

После долгого затишья Киевско-Печерская Лавра снова в центре внимания. Долгая "осада" затеянная Министерством культуры и информационной политики, которому подчиняется нацзаповедник, дала наконец результат.

Мы писали, что по предписанию заповедника, разорвавшего договор об аренде монастырем лаврского комплекса, монахи должны были съехать еще 29 марта.

Однако в УПЦ отказались и подали в суд. Разбирательство продолжается по сей день, тем не менее, комиссии Минкульта по приему-передачи имущества после нескольких неудачных попыток удалось провести "ревизию" и в мае "передать 16 корпусов лаврского комплекса, пребывающих в "удовлетворительном состоянии" заповеднику.

В Церкви заявили о незаконности таких действий до вынесения судом решения. Минкульт утверждает, что договор с монастырем предусматривает возможность разрыва юротношений в одностороннем порядке.

После этого о Лавре не было ничего слышно до 4 июля, когда комиссия Минкульта попыталась, согласно новому предписанию монастырю, опечатать пять объектов лаврского комплекса с целью передачи их нацзаповеднику. Как заявили в министерстве, речь шла об "освобожденных корпусах Нижней Лавры, которые не задействованы в религиозной деятельности монастыря". В тот день верующие просто не подпустили к дверями чиновников, которые ушли несолоно хлебавши.

Однако утром 6 июля полиция перекрыла доступ в Нижнюю Лавру и, отсекая прихожан, помогла представителям Минкульта опечатать корпуса.

"В результате противоправных и самоуправных действий, без соответствующего решения суда, представителями заповедника выломаны замки и повреждены двери в 70-м корпусе, являющемся резиденцией Предстоятеля УПЦ, и 69-м корпусе, в которые работники заповедника проникли внутрь, заменили замки и опечатали данные корпуса. Также, путем повреждения дверей, опечатан 71-й корпус, в который представители заповедника уже не проникали", - говорится в заявлении юротдела УПЦ.

В Церкви стоят на своем: договор между монастырем и нацзаповедником продолжает действовать.

"В настоящее время в Хозяйственном суде города Киева рассматривается дело по иску монастыря к заповеднику о признании недействительным одностороннего отказа от договора, а также дело по иску заповедника к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. Данные дела находятся на рассмотрении в суде, и никакое решение по сути спора не принято", - напоминают церковные юристы.

В Минкульте же говорят, что действуют по закону, а занятые здания, мол, не использовались монастырем для религиозных обрядов, и доступ к ним - "нарушение целевого использования культовых строений и должен ограничен в первую очередь".

"Заповедник - это государственное учреждение, то есть все его действия осуществляются от лица государства, и их последствия также отражаются на том, как народ воспринимает государственную власть. Даже ребенку понятно, что до окончания суда никакие опечатывания, захваты, удержание не имеют ни грамма законности. К сожалению, руководство заповедника в очередной раз опозорило государственную власть, на весь мир показав, что в Украине чиновник может открыто, даже не скрытая, игнорировать фундаментальные принципы, изложенные в конституции Украины и законодательстве. Мне приходят сообщения от людей с других стран и континентов, которые в недоумении присылают фотографии вчерашних событий и спрашивают, как это возможно? Как можно мирных граждан за ноги и за руки затягивать в полицейскую машину за то, что они хотят пройти на богослужение для молитвы? Как можно проявлять насилие над ни в чем неповинными женщинами, на коленях молящимися в святой Лавре? Как можно на камеру так беспардонно обманывать общество, прикрывая свое самоуправство несуществующими документами и решениями суда? В нынешних реалиях все этим и другие вопросы обращены на небо. На земле, как видим, их некому задавать. Министр Ткаченко неоднократно заявлял, что у возглавляемого им министерства нет разработанной стратегии использования помещений Нижней лавры. Возникает законный вопрос: а куда тогда заповедник так спешит? Почему не дожидаясь даже начала рассмотрения в суде дела по существу, работники культуры выпиливают замки и ставят новые, нанимают за миллионы бюджетных гривен непрерывную охрану этих зданий? Минкульт куда-то опаздывает? Кажется, ему нужно срочно отчитаться о каких-то результатах. А какой ценой это будет - уже не берется в расчет", - прокомментировал "Стране" последние события в Нижней Лавре председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент.

Лавру передадут Варфоломею?

Почему в Минкульте (если брать шире - во власти) решили ускорить события, ходят разные версии.

По мнению политолога Вадима Карасева, власть почувствовала, что страсти вокруг Лавры - в сравнении с весной - улеглись и решила действовать.

"Тема остается горячей, но уже не хит сезона. Общественное и медийное внимание снизилось, на что и был расчет. Юридически конфликт перешел в процедуру, что тоже ослабило к нему интерес. Власть уловила момент и взяла под свой контроль три корпуса. Дальше, думаю, тоже будет действовать покорпусно, постепенно выживая монастырь", - комментирует эксперт "Стране".

Свое объяснение активности дает и известный меценат УПЦ, бизнесмен Вадим Новинский.

В своем посте в Facebook он заявил, что Минкульт пытается ускорить процесс выселение УПЦ из Лавры, чтобы соблюсти договоренности со Вселенским патриархом Варфоломеем, согласно которым обитель станет его ставропигией (монастырь, независимый от местной епархиальной власти и подчиненный непосредственно патриарху или синоду — Ред.).

"Ответственность за происходящее лежит в первую очередь на высшем руководстве страны и Вселенском патриархе Варфоломее, который желает заполучить Лавру себе в ставропигию. То есть, над Лаврой планируется установление иностранной юрисдикции и, украинские власти готовы этому содействовать. Этот вопрос уже рассматривался Священным синодом Вселенской Церкви. Не случайно ли активизация силовых действий по захвату Лавры началась накануне встречи Владимира Зеленского и Патриарха Варфоломея?" - утверждает Новинский.

По его данным, Минкульт намерен продолжать опечатывать здания, занятые монастырем. Следующая на очереди - лаврская гостиница для паломников, в которой с начала полномасштабного вторжения России проживали беженцы.

Отметим: в рамках своего международного турне президент Зеленский посетил Турцию. Он написал, что посетил поминальный молебен по жертвам войны в Украине в храме Святого Георгия в Стамбуле, где встретился с Варфоломеем, поблагодарив его "за духовную поддержку Украины", разместив свое фото с ним.

Выселение или ставропигия

Источник "Страны", вхожий в круг крупных меценатов УПЦ, считает, что дальнейшие события могут пойти по минимум двум сценариям: или же часть Лавры становится монастырем ПЦУ (либо ставропигией Вселенского патриарха) и тогда две религиозные структуры будут существовать, во всяком случае, какое-то время параллельно.

"А далее уже ставропигия или ПЦУ будет призывать монахов УПЦ или переходить к ней, или выселяться. Светская власть, таким образом, будет как бы ни при чем", - говорит источник.

Или же УПЦ полностью лишат Киево-Печерской Лавры, а возможно и части других монастырей.

"Но это можно будет сделать только с применением силы. Потому что будет сопротивление верующих. Но, в любом случае, УПЦ не исчезнет. Монастырей и храмов еще много. В крайнем случае, если вообще все отберут и деятельность запретят, то Церковь уйдет в катакомбы", - считает он.

Пикеты верующих против опечатывания лаврских корпусов. Фото: "Страна"

В свою очередь политолог Руслан Бортник ожидает новой паузы в противостоянии вокруг Лавры - до решения суда, которое он ожидает в конце июля.

"После его вынесение противостояние достигнет своего пика. Один вариант: часть УПЦ и лаврской братии или сами уйдут из обители, или их выживут. Более умеренные могут остаться в неопределенном статусе и вступят в переговоры с властью и ПЦУ. Переход в статус ставропигии - это другой возможный вариант. При этом передача Лавры или ее части Варфоломею кажется маловероятной. Это, конечно, вызовет большой резонанс в обществе. Но кому-то это может показаться рабочим вариантом. Все-таки Православная церковь Украины признана лишь частично. А передача Лавры под управление Варфоломея может рассматриваться как способ легализации нового статуса обители, хотя это и резко усугубит конфликт между РПЦ и Константинопольским патриархатом", - полагает Бортник.

Источник, близкий к УПЦ полагает, что никто или почти никто из лаврский братии ни в ПЦУ, ни в ставропигию не перейдут.

"События начала июля с опечатыванием корпусов стало во-многом неожиданными. Но к последующим подобным событиям верующие постараются подготовиться. Наша позиция остается прежней - мы не будем выселяться до вступившего в силу решения суда. А его пока нет", - говорит источник.