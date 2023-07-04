Доступ посетителей на территорию Нижней Лавры с 5 июля 2023 года будет ограничен по инициативе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Об этом сообщает сайт лавры.

Сообщается, что находиться посетителям на этой территории можно будет с 09:00 до 18:00.

Также в сообщении говорится, что "нижний" вход в обитель рядом с храмом в честь Пресвятой Богородицы "Живоносный Источник" будет с 5 июля постоянно закрыт.

Напомним, сегодня в Лавре комиссия Минкульта пыталась опечатать корпуса, где проживают монахи. Однако верующие не дали этого сделать.

В итоге комиссия Минкульта покинула территорию Киево-Печерской Лавры после того, как написала заявление в полицию.

После этого верующие УПЦ разблокировали 56, 69 корпуса и перешли к главному входу монастыря, где начали молитвенное стояние.

Кроме того, на территории монастыря присутствовали активисты, которые выступают за выселение монахов УПЦ.

Напомним, комиссия Минкульта потребовала от монахов УПЦ освободить помещения Лавры до вторника, 4 июля.

Сейчас идут суды по искам, по которым обжалуется решение о выселении УПЦ из Лавры. Вступившего в силу решения по этим искам ещё нет.