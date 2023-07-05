Сегодня Хозяйственный суд Киева назначил заседание по иску УПЦ к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительным разрыва заповедником договора об использовании монастырем зданий лавры.

Об этом сообщил в телеграм-канале представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман.

"Сегодня, 05.07.2023, в Хозяйственном суде Киева состоялось очередное подготовительное заседание по делу по иску монастыря к заповеднику о признании недействительным одностороннего расторжения договора, на основании которого лавра пользовалась и продолжает пользоваться культовыми зданиями. Монастырь обвиняют в том, что он якобы нарушил условия договора – удерживал имущество в неположенном состоянии и использовал не по назначению. Сторона истца не признает нарушения условий договора, что и пытается доказать в судебном порядке именно процессуальным способом", - сказано в посте.

Как добавил адвокат, в связи с тем, что проверки были проведены не заповедником, а Министерством культуры и информационной политики Украины, сегодня представлено ходатайство о назначении строительно-технической экспертизы.

"По нашему мнению, невозможно только на основании каких-либо договоров, уставов и фотографий лицам, не являющимся специалистами в области градостроительства, определить, действительно ли монастырь нарушил градостроительные нормы и удерживал здания в неположенном состоянии. Проведение строительно-технической экспертизы должно ответить на эти вопросы, без ответа на которые суд не может полно и всесторонне рассмотреть указанное дело. Однако суд не видит необходимости ее проведения", - заявил Чекман.

Также, как он сообщил, сегодня подано ходатайство о привлечении к делу третьего лица – Министерства культуры и информационной политики – для полного и всестороннего рассмотрения дела и возможности получить пояснения, каким образом проводились проверки. Но суд отказывает и в этом.

По результатам судебного разбирательства было закрыто подготовительное заседание и назначено судебное разбирательство по существу на 19 июля.





Напомним, комиссия Минкульта потребовала от монахов УПЦ освободить помещения лавры до 4 июля.

Вчера Минкульт ограничил доступ посетителей на территорию Нижней лавры. Это произошло после того, как комиссия Минкульта пыталась опечатать корпуса лавры, где проживают монахи, а верующие не дали этого сделать.

В УПЦ назвали это решение незаконным.