Запорожский горсовет проголосовал за разрыв отношений с Украинской православной церковью (УПЦ).

Об это сообщает "Суспильне".

Такое решение поддержали 34 депутата из 42 присутствующих.

Ранее горсовет Тернополя поддержал петицию с призывом разорвать все договоры с УПЦ.

Также мы писали о том, что горсовет Каменец-Подольского разорвал договоры с УПЦ об аренде и пользовании церковными сооружениями.

Война в Украине идет уже 505-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 13 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 12 июля. Вчера на саммите НАТО страны "Большой семерки" впервые официально заявили о гарантиях безопасности для Украины. Как и ожидалось, обязательств вступать в войну на стороне Украины там нет. Но страны обязуются продолжать предоставлять Украине помощь.

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