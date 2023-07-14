В Соломенском суде Киева началось заседание по изменению меры пресечения наместнику Киево-Печерской Лавры Павлу, которому вчера Офис генпрокурора сообщил о новом подозрении.

Прокуроры требуют перевести митрополита из домашнего ареста на содержание в СИЗО.

В начале судебного заседания митрополит Павел заявил, что от разных людей ему передают информацию, что сегодня его отправят в СИЗО.

"Мне сказали, что 99% меня сегодня закроют, якобы за то, что я общался со свидетелями по моему делу, но я с уверенностью могу сказать, я не общался с теми людьми, с которыми мне запретил суд",- заявил Павел.

Павлу инкриминируют "разжигание религиозной розни" и "оправдывание действий РФ". Дело касается его высказываний в телефонных разговорах и общении с верующими.

Фото из Соломенского суда Киева

Перед началом заседания у Соломенского суда Киева собрались верующие УПЦ.

Напомним, что адвокат прокомментировал новое дело против митрополита Павла.

Также мы писали о том, что Минкульт хочет опечатать все помещения Киево-Печерской лавры, кроме жилья монахов.