В Киеве началось судебное заседание по изменению меры пресечения митрополиту Павлу
В Соломенском суде Киева началось заседание по изменению меры пресечения наместнику Киево-Печерской Лавры Павлу, которому вчера Офис генпрокурора сообщил о новом подозрении.
Прокуроры требуют перевести митрополита из домашнего ареста на содержание в СИЗО.
В начале судебного заседания митрополит Павел заявил, что от разных людей ему передают информацию, что сегодня его отправят в СИЗО.
"Мне сказали, что 99% меня сегодня закроют, якобы за то, что я общался со свидетелями по моему делу, но я с уверенностью могу сказать, я не общался с теми людьми, с которыми мне запретил суд",- заявил Павел.
Павлу инкриминируют "разжигание религиозной розни" и "оправдывание действий РФ". Дело касается его высказываний в телефонных разговорах и общении с верующими.
Фото из Соломенского суда Киева
Перед началом заседания у Соломенского суда Киева собрались верующие УПЦ.
Напомним, что адвокат прокомментировал новое дело против митрополита Павла.
Также мы писали о том, что Минкульт хочет опечатать все помещения Киево-Печерской лавры, кроме жилья монахов.