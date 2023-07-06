Комиссия Минкульта намерена опечатать все помещения Киево-Печерской лавры, кроме тех, которые нужны для "компактного проживания монахов".

Об этом заявил и.о. директора заповедника Максим Остапенко, сообщает корреспондент "Страны".

Тем временем у главного входа Киево-Печерской лавры собрались прихожане УПЦ, а также их противники.

Правоохранители никого на территорию лавры не пускают, ссылаясь на решение Минкульта, что сегодня доступ на территорию Нижней лавры будет с 11:00 до 18:00.

Прихожане читают молитвы в ожидании, что их в 11:00 пропустят на территорию лавры, а их противники поют гимн Украины и произносят оскорбительные кричалки в адрес верующих.

Кроме того, полицейские задержали еще одного верующего УПЦ возле лавры, который нарушал общественный порядок.

Перед тем, как сесть в патрульный автомобиль, мужчина перекрестился.

Также появилось видео, как женщина в платке кричит, что полицейский ударил ее ногой. Коп отталкивает женщину.

На кадрах можно заметить, как двое правоохранителей выводят ещё одну женщину с территории, которую заблокировала полиция.

Между тем правоохранители уже начали пропускать верующих на территорию Киево-Печерской лавры.

При этом у входа в монастырь у прихожан УПЦ проверяют паспорта и досматривают личные вещи.

Напомним, с утра были опечатаны уже три корпуса и задержаны, как минимум, два человека.

Накануне Минкульт ограничил доступ посетителей на территорию Нижней лавры. Находиться посетителям на этой территории можно будет с 09:00 до 18:00. А "нижний" вход в обитель рядом с храмом в честь Пресвятой Богородицы "Живоносный Источник" теперь постоянно закрыт.

В УПЦ назвали это решение незаконным.