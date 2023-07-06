В Киеве представители Министерства культуры при помощи полиции занимают корпуса Киево-Печерской лавры.

Соответствующие видео публикуют Telegram-каналы.

На кадрах можно заметить, что правоохранители ограничили верующим доступ к лавре.

По данным адвоката УПЦ Никиты Чекмана, уже занят 70-й корпус монастыря.

Кроме того, ситуация вокруг лавры все больше накаляется. В частности, у входа в монастырь начались задержания. Появилось видео, как полицейские тащат мужчину в автомобиль, за него заступаются прихожане.

Опломбирован еще один корпус лавры - 69-й, в котором находятся монастырские мастерские и магазин церковной мебели.

Правоохранители заблокировали и резиденцию предстоятеля УПЦ (дом красного цвета).

Позже комиссия Минкульта опечатала еще один (уже третий) корпус - 71-й.

А на опечатанный ранее 69-й корпус представители заповедника повесили свой замок.

Также появилось еще одно видео задержания мужчины полицией в лавре, снятое с другого ракурса.

Накануне Минкульт ограничил доступ посетителей на территорию Нижней лавры. Находиться посетителям на этой территории можно будет с 09:00 до 18:00. А "нижний" вход в обитель рядом с храмом в честь Пресвятой Богородицы "Живоносный Источник" теперь постоянно закрыт.

В УПЦ назвали это решение незаконным.

Напомним, на днях представители заповедника пытались войти в корпуса лавры и выселить монахов, но верующие не дали этого сделать. Члены комиссии Минкульта обратились к правоохранителям, чтобы те обеспечили им доступ к заблокированным корпусам.

Как сообщалось, весной власти расторгли с УПЦ договор на аренду лавры, а церковь пытается оспорить это решение в суде.