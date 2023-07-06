Минкульт опломбировал три корпуса Киево-Печерской лавры, между полицией и верующими начались стычки. Видео
В Киеве представители Министерства культуры при помощи полиции занимают корпуса Киево-Печерской лавры.
Соответствующие видео публикуют Telegram-каналы.
На кадрах можно заметить, что правоохранители ограничили верующим доступ к лавре.
По данным адвоката УПЦ Никиты Чекмана, уже занят 70-й корпус монастыря.
Кроме того, ситуация вокруг лавры все больше накаляется. В частности, у входа в монастырь начались задержания. Появилось видео, как полицейские тащат мужчину в автомобиль, за него заступаются прихожане.
Опломбирован еще один корпус лавры - 69-й, в котором находятся монастырские мастерские и магазин церковной мебели.
Правоохранители заблокировали и резиденцию предстоятеля УПЦ (дом красного цвета).
Позже комиссия Минкульта опечатала еще один (уже третий) корпус - 71-й.
А на опечатанный ранее 69-й корпус представители заповедника повесили свой замок.
Также появилось еще одно видео задержания мужчины полицией в лавре, снятое с другого ракурса.
Накануне Минкульт ограничил доступ посетителей на территорию Нижней лавры. Находиться посетителям на этой территории можно будет с 09:00 до 18:00. А "нижний" вход в обитель рядом с храмом в честь Пресвятой Богородицы "Живоносный Источник" теперь постоянно закрыт.
В УПЦ назвали это решение незаконным.
Напомним, на днях представители заповедника пытались войти в корпуса лавры и выселить монахов, но верующие не дали этого сделать. Члены комиссии Минкульта обратились к правоохранителям, чтобы те обеспечили им доступ к заблокированным корпусам.
Как сообщалось, весной власти расторгли с УПЦ договор на аренду лавры, а церковь пытается оспорить это решение в суде.