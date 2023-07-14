Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел во время заседания в суде пожаловался, что электронный браслет, который его обязали носить, постоянно разряжается.

Об этом передает корреспондент "Страны" из зала Соломенского районного суда.

"Меня обзывают Мерседес Паша, что я такой-сякой, я уже не Мерседес, я уже Тесла, я постоянно на подзарядке", - возмутился митрополит Павел.

Между тем в заседании объявлен перерыв на 30 минут.

Как писала "Страна", в суде сегодня решается вопрос об аресте митрополита, которому выдвинули новые обвинения на основании его высказываний. Павлу инкриминируют "разжигание религиозной розни" и "оправдывание действий РФ". Дело касается его высказываний в телефонных разговорах и общении с верующими. Прокуроры требуют перевести митрополита с домашнего ареста на содержание в СИЗО.

Ранее адвокат прокомментировал новое дело против митрополита Павла. Он считает, что нет никаких обоснованных оснований, требующих изменения меры пресечения.

В конце июня Павлу продлили круглосуточный домашний арест еще на два месяца. Мера будет действовать до 31 августа. Она касается подозрений по двум статьям: разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ). Среди доказательств были перехваченные СБУ записи разговоров Павла, часть которых была обнародована. При этом сам Павел назвал дело против него политическим.