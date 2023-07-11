Полиция и чиновники Минкульта покинули Киево-Печерскую лавру, где с утра заблокировали корпуса 54 и 58.

Они сейчас не опечатаны, как сообщалось ранее. Но подтвердилась информация об опечатывании двух церковных лавок.

На данный момент представители власти ушли из нижней Лавры, там остались молиться прихожане.

Напомним, что вчера комиссия Минкульта не смогла попасть в Лавру, чтобы опечатать корпуса. Она пыталась опечатать еще два корпуса 57 и 58.

У входа в Лавру комиссию встретили верующие УПЦ, которые заблокировали проход членам комиссии к корпусам. С представителями комиссии также были сотрудники полиции, но верующих УПЦ они не оттесняли.

Также мы писали о том, что как монахов выселяют из Лавры и что власти готовят для УПЦ.

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