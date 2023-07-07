Киево-Печерская лавра может перейти под прямое управление Вселенского патриарха Варфоломея.

Об этом сообщает бывший народный депутат, известный церковный меценат Вадим Новинский на своей странице в Facebook.

Новинский прокомментировал вчерашние события, когда комиссия Минкульта опечатала три корпуса лавры.

"Ответственность за происходящее лежит в первую очередь на высшем руководстве страны и Вселенском патриархе Варфоломее, который желает заполучить лавру себе в Ставропигию. То есть над лаврой планируется установление иностранной юрисдикции. Этот вопрос уже рассматривался Священным Синодом Вселенской Церкви. Не случайно ли активизация силовых действий по захвату лавры началась накануне встречи Владимира Зеленского и патриарха Варфоломея?" - пишет Новинский.

Напомним, накануне комиссия Минкульта опечатала 69, 70 и 71 корпуса лавры. Кроме того, правоохранители заблокировали и резиденцию предстоятеля УПЦ.

Перед этим Минкульт ограничил доступ посетителей на территорию Нижней лавры. Находиться посетителям на этой территории можно будет с 09:00 до 18:00. А "нижний" вход в обитель рядом с храмом в честь Пресвятой Богородицы "Живоносный Источник" теперь постоянно закрыт.

Сообщалось, что комиссия Минкульта намерена опечатать все помещения Киево-Печерской лавры, кроме тех, которые нужны для "компактного проживания монахов".