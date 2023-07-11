Во вторник, 11 июля, полиция блокировала еще два корпуса Киево-Печерской Лавры - 54-й и 58-й.

Как сообщается, это гостиничные корпуса монастыря.

На одном из видео под присмотром полиции вскрывают замки у церковной лавки.

Напомним, что вчера комиссия Минкульта не смогла попасть в Лавру, чтобы опечатать корпуса. Она пыталась опечатать еще два корпуса 57 и 58.

У входа в Лавру комиссию встретили верующие УПЦ, которые заблокировали проход членам комиссии к корпусам. С представителями комиссии также были сотрудники полиции, но верующих УПЦ они не оттесняли.

Также мы писали о том, что как монахов выселяют из Лавры и что власти готовят для УПЦ.

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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