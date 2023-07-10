В понедельник, 10 июля, Комиссия Минкульта в очередной раз приехала на территорию Киево-Печерской лавры и пыталась опечатать еще два корпуса 57 и 58.

У входа в Лавру комиссию встретили верующие УПЦ, которые заблокировали проход членам комиссии к 57 и 58 корпусам.

С представителями комиссии также были сотрудники полиции, но на этот раз верующих УПЦ они не оттесняли. По итогу, комиссии не удалось опечатать корпуса и она покинула территорию монастыря.

Напомним, что ранее мы писали о том, как монахов выселяют из Лавры и что власти готовят для УПЦ.

А также, что Минкульт хочет опечатать все помещения Киево-Печерской лавры, кроме жилья монахов.

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