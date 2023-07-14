Перед отправкой в СИЗО митрополит Павел отдал свой посох и крест адвокату Никите Чекману.

Соответствующее видео публикует корреспондент "Страны" из зала суда.

После этого адвокат поцеловал руку митрополиту.

Напомним, что сегодня в Соломенском суде Киева состоялось заседание по изменению меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры Павлу, которому вчера Офис генпрокурора сообщил о новом подозрении.

Прокуроры требовали перевести митрополита с домашнего ареста на содержание в СИЗО.

Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 миллиона гривен.

Митрополит Павел заявил, что с решением суда об изменении его меры пресечения не согласен и что у него нет таких денег, чтобы внести залог.

Ранее мы рассказывали, что в суде прокурор зачитал материалы нового дела, в рамках которого священнослужителя подозревают в оправдании российской агрессии и разжигании религиозной вражды.