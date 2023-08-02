Особенностью ночной атаки РФ 2 августа стал тот факт, что россияне осуществляли пуски сразу с трех направлений.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Особенностью этой ночной атаки было то, что пуски осуществлялись сразу с трех направлений. Хотя обычно враг использует одно или два: это Приморско-Ахтарск Краснодарского края и часто с аэродрома "Сеща" Брянской области", – заявил он.

По словам Игната, в ночь на 2 августа противник кроме Краснодарского направления использовал для запуска "Шахедов" Курскую область и полигон "Чауда" в Крыму.

Ранее мы писали, что в дунайских портах сегодня ночью в результате атаки дронов было повреждено почти 40 тысяч тонн зерна, которое ожидало отправки в Африку, Китай и Израиль.

В свою очередь в Киеве во время сегодняшней атаки из-за падения обломков "Шахеда" поврежден фасад админздания, пострадали окна с 9 по 11 этаж. До этого сообщалось, что обломки упали рядом с административным зданием в Соломенском районе столицы.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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