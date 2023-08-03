Россияне обстреляли Екатерининский собор в Херсоне. Фото: Telegram

Утром 3 августа в Херсоне под удар попал главный храм в центре города - Екатерининский собор. Рядом с церковью обстрелян троллейбус с людьми, который проезжал мимо.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

В храме возник пожар, тушить который приехали спасатели, и попали под повторный обстрел.

Ранены четыре сотрудника ГСЧС, повреждена спецтехника.

Последствия обстрела Херсона

Последствия обстрела Херсона

Последствия обстрела Херсона

Напомним, на днях россияне обстреляли Херсон из "Града", погиб работник коммунального предприятия, еще двое получили ранения.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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