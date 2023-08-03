Утром 3 августа в Херсоне под удар попал главный храм в центре города - Екатерининский собор. Рядом с церковью обстрелян троллейбус с людьми, который проезжал мимо.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

В храме возник пожар, тушить который приехали спасатели, и попали под повторный обстрел.

Ранены четыре сотрудника ГСЧС, повреждена спецтехника.

Напомним, на днях россияне обстреляли Херсон из "Града", погиб работник коммунального предприятия, еще двое получили ранения.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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