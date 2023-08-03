Утром 3 августа в Херсоне под обстрел попал троллейбус, который вез людей на работу. Ранены три человека.

Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, общественный транспорт попал под удар, когда проезжал мимо церкви, которую обстреливали россияне.

"Ранены три пассажира троллейбуса, ехавшего мимо собора в момент российского удара. Каретой скорой помощи их госпитализировали. 39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь", - написал Прокудин.

Ранее мы писали, что сегодня ночью россияне ударили по двум школам в Днепропетровской области.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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