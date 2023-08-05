Судя по кадрам поражения российского танкера подводным дроном, это не было случайным попаданием, как изначально предполагали некоторые комментаторы (они писали, что задача дрона была атаковать Крымский мост, но по пути он случайно врезался в гражданский корабль).

На видео видно, что дрон издалека совершает маневр и меняет курс для удара по судну.

Это не означает, что целились конкретно по Sig (хотя и этого исключать нельзя - судно ещё в 2019 году попало под американские санкции из-за перевозок авиатоплива для российской группировки войск в Сирию). Целью атаки, в принципе, могло быть любое судно в районе Керченского пролива в контексте реализации ранее заявленной украинским командованием угрозы атаковать суда, следующих в черноморские порты РФ и Крыма (такое заявление МО Украины сделало после аналогичных угроз со стороны РФ относительно судов, которые идут в украинские порты).

Таким образом Украина показывает, что судоходство в российские и крымские порты Черного моря является отныне небезопасным даже для гражданских судов. Тем более, что каждое такое судно, в отличие от военных кораблей, трудно будет защитить от атаки дронами. Для этого нужно будет формировать целые конвои, как во Вторую Мировую войну. Фактически такие удары можно рассматривать как попытка силовым путем побудить РФ вернуться в зерновую сделку, показывая россиянам, что, в противном случае, судоходство и в их порты окажется под угрозой.

С другой стороны, РФ в ответ может обвинить Украину в пиратстве. На Запад, скорее всего, с учетом позиции Украины о законности ударов, эти обвинения впечатления не произведут (по крайней мере, вряд ли будут публичные заявления с осуждением атаки на танкер), но на страны "глобального юга", теоретически, могут подействовать. Тем более, что черноморские порты РФ являются основными для экспорта российского продовольствия.

И этот фактор может быть использован Россией для влияния на позицию незападных стран накануне встречи по мирному урегулированию в Саудовской Аравии. На которой Украина и Запад рассчитывали привлечь на свою сторону "глобальный юг". Удар по танкеру эту задачу, как минимум, не упрощает. При этом "глобальный юг" может усилить давление как на Запад, так и на РФ с целью возобновить "зерновую сделку" при одновременном снятии санкций с российского экспорта продовольствия и удобрений (чего Москва, собственно, и добивается).

Также, наверняка, атака на танкер будет использована РФ как повод для обоснования новых ударов по портовой инфраструктуре Украины. А также, возможно, и по торговым судам, если они вдруг решат идти в украинские морские порты.

Тем более, что, как показывает пример тех же FPV-дронов, Россия быстро перенимает у Украины технологии ведения войны. И появление у РФ своего флота морских ударных беспилотников является лишь делом времени.