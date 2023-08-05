Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал атаку дрона на российский танкер. По его словам, атаки надводными дронами проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Любая "бавовна", происходящая с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того - такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны", - заявил он.

BBC News Украина со ссылкой на источники в СБУ пишет, что надводный дрон, который атаковал российский танкер у Керченского моста, нес 450 кило тротила.

По их данным, операция проводилась СБУ совместно с военно-морским флотом.

Напомним, в России официально подтвердили удар по танкеру Sig к югу от Керченского пролива. У танкера пробоина после атаки дрона, экипаж находится на судне, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что Крымский мост оградили от надводных и подводных дронов специальными барьерами.

Также в РФ вчера заявляли об атаке морских дронов на базу флота в Новороссийске.

Тем временем война в Украине идет уже 528-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 августа 2023 года в онлайне.