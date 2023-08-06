Российские паблики сообщают о новых прилетах по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью.

Прилет также подтвердил так называемый представитель российской "администрации" Владимир Рогов.

Также сообщают об еще одном обстреле у границ оккупированного Крыма. Под удар попал мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой.

Всего выпущено 12 ракет, 9 сбила ПВО, утверждает назначенный Россией "глава Херсонской области" Владимир Сальдо.

Ранен один житель, находившийся на мосту. Кроме того, перебит проходивший рядом с мостом газопровод.

"Глава Крыма" Сергей Аксенов также подтвердил ракетный удар в районе Чонгарского моста.

"Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет.

Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск", - заявил он.

На опубликованных "администрацией" фото видны пробоины в дорожном полотне.

Тем временем в Telegram-каналах появились новые кадры взрыва на Чонгарском мосту.

Напомним, 29 июля Вооруженные силы Украины подтвердили удар по Чонгарскому мосту. Сообщалось, что цель поражена.

Война в Украине идет уже 529-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2023 года в онлайне. Россия нанесла массированный удар по Украине, всего было запущено 70 средств воздушного нападения, сбить удалось 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов.

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