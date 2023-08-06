Новые удары по мостам. В оккупированном Крыму сообщают об обстреле
Российские паблики сообщают о новых прилетах по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью.
Прилет также подтвердил так называемый представитель российской "администрации" Владимир Рогов.
Также сообщают об еще одном обстреле у границ оккупированного Крыма. Под удар попал мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой.
Всего выпущено 12 ракет, 9 сбила ПВО, утверждает назначенный Россией "глава Херсонской области" Владимир Сальдо.
Ранен один житель, находившийся на мосту. Кроме того, перебит проходивший рядом с мостом газопровод.
"Глава Крыма" Сергей Аксенов также подтвердил ракетный удар в районе Чонгарского моста.
"Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет.
Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск", - заявил он.
На опубликованных "администрацией" фото видны пробоины в дорожном полотне.
Тем временем в Telegram-каналах появились новые кадры взрыва на Чонгарском мосту.
Напомним, 29 июля Вооруженные силы Украины подтвердили удар по Чонгарскому мосту. Сообщалось, что цель поражена.
Война в Украине идет уже 529-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2023 года в онлайне. Россия нанесла массированный удар по Украине, всего было запущено 70 средств воздушного нападения, сбить удалось 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов.
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