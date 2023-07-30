В Великобритании тренируют украинский спецназ для военных операций в Крыму.

Об этом пишет британское издание Sunday Express со ссылкой на источники.

Обучение проходят две тысячи человек в Дартмуре. Из них, как пишет издание, будут делать "острые копья" для захода в Крым.

Всего на полуостров планируется наступление тремя группами. Одна из них - это спецназ, который сейчас готовят к операции. Две другие будут осуществлять параллельные атаки.

"Вернуть полуостров Украина собирается до Рождества (то есть до конца декабря - Ред.)", - пишет издание.

По его данным, операция будет включать удары с воздуха, суши и моря. Планируются и атаки ракетами дальнего радиуса действия, поставки которых ожидаются от Великобритании, США и Германии.

Напомним, Британия обучила уже 18 тысяч украинских пехотинцев. Также еще 60 солдат с фронта прошли курс командира отделения британской армии, что позволило им вернуться в Украину для продолжения службы в качестве ключевого подразделения или командиров войск.

А недавно американский генерал Марк Милли заявил, что международная коалиция подготовила 17 бригадных боевых групп – более 63 тысяч военных – для нынешнего украинского контрнаступления.