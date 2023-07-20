Евросоюз может рассмотреть вопрос о постепенном переносе в Украину мероприятий по подготовке украинских военнослужащих.

Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на документ с предложениями главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, подготовленный к встрече глав МИД ЕС 20 июля.

Как пишет DPA, Боррель к встрече министров иностранных дел предложил значительно расширить программу военной подготовки для Вооруженных сил Украины. Если позволят обстоятельства, считает он, можно было бы рассмотреть возможность постепенного переноса учебных мероприятий из европейских страны в Украину. Кроме того, Боррель рекомендует выделить дополнительные миллиарды на поставку вооружений и техники Киеву, указывает DPA.

25 тысяч украинских военнослужащих уже завершили программу обучения или проходят ее в настоящее время в странах ЕС, говорится в документе. Текущие планы подготовки Вооруженных сил Украины, как указывает агентство, предусматривают обучение 30 тысяч украинских военных на территории Евросоюза. Однако эта цель скоро будет достигнута, уточняет DPA.

"Новые количественные и качественные цели обучения должны быть определены в ближайшее время", - говорится в документе.

Кроме того, глава дипломатии ЕС анонсировал усиление военной поддержки Украины в ответ на решение РФ по поводу судов в Черном море, согласно которому с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

На днях американский генерал Марк Милли заявил, что международная коалиция подготовила 17 бригадных боевых групп – более 63 тысяч военных – для нынешнего украинского контрнаступления.

Между тем Запад никак не начнет давно анонсированную подготовку украинских летчиков. Недавно в Белом доме сделали очередное заявление на этот счет: мол, программа подготовки украинских пилотов в странах Евросоюза управлению истребителями F-16 может стартовать уже через две недели.