В рамках военной помощи Украине Великобритания обучила уже 18 тысяч украинских пехотинцев.

Видео о том, как проходила эта учеба, публикует Министерство обороны Британии.

В рамках программы под названием "Operation Interflex" прошли обучение более уже 18 тысяч новобранцев ВСУ, а также еще 60 солдат с фронта, которые прошли курс командира отделения британской армии, что позволило им вернуться в Украину для продолжения службы в качестве ключевого подразделения или командиров войск.

За время этих учений украинские солдаты испытали свои силы на смоделированном городском поле боя с использованием холостых патронов. Учебный полигон обслуживается персоналом из государств-членов Объединенной экспедиционной группы, в которую входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания.

Офицерский состав ВСУ прикомандировывается к штабу учебного подразделения Британии, а военные, отобранные для обучения в Великобритании, выбираются правительством в Киеве.

Учения проходят в условиях, максимально приближенных к боевым. Используются задымление, части разрушенных зданий и звуковое сопровождение, имитирующее крики раненых солдат и мирных жителей. Полигон включает в себя репродукцию российской траншейной системы, которую можно увидеть на полях сражений на востоке Украины.

В учениях задействованы гражданские лица с ампутированными конечностями, чтобы реалистично сымитировать ранения и потери на поле боя, а новобранцы ВСУ получают навыки оказания первой помощи, которая в будущем повысит шансы их выживания на передовой.

По завершении обучения украинским военным выдаются боевая одежда, бронежилеты и средства защиты органов слуха, непромокаемые костюмы и спальные мешки. Новобранцам также выдается полностью укомплектованная индивидуальная аптечка после курсов по оказанию первой помощи с использованием жгутов, полевых повязок и нагрудных пломб.

Как мы сообщали ранее, Великобритания уже в августе начнёт программу подготовки 20 военных пилотов из Украины.

Напомним, Британия не поддержала передачу кассетных снарядов Украине.