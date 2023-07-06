После войны Украина откажется от призыва и сделает ставку на профессиональную контрактную армию, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Об этом глава Кабмина сообщил в своем телеграм-канале.

"После завершения войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия. Одновременно будет создано два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные обучения по определенным военным специальностям", - рассказал премьер подробности реформы армии.

О том, что после победы Украина должна перейти на контрактную армию, глава правительства заявлял также в январе.

А незадолго до полномасштабного вторжения РФ, 1 февраля 2022 года, Владимир Зеленский во время выступления на открытии седьмой сессии Верховной Рады подписал указ об улучшении денежного довольствия военных и "основах перехода на контрактную армию". Согласно документу, увеличивался срок службы контрактников и предусматривался переход к полностью контрактной армии и отказ от призыва.

Также в указе Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект об изменении системы военной подготовки и прекратить призыв граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.