Спутниковые снимки фиксируют ликвидацию в Беларуси трех основных лагерей, на которых обучали российских мобилизованных.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Разбираются палаточные городки на полигонах "Обуз-Лесновский" под Барановичами, "Лепельский" в Лепеле и "Репища" под Осиповичами.

В октябре прошлого года президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь примет до тысячи российских военных и начнет "антитеррористические мероприятия".

Напомним, разведка и пограничники Украины не видят перемещения наёмников Пригожина в Беларусь.

Также мы писали, что в сети появились фото полевого лагеря в Беларуси, в котором может разместиться ЧВК "Вагнер".

Война в Украине идет 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил об успехах ВСУ в районе Клещеевки, что южнее Бахмута. Сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами, поврежден многоквартирный дом во Львове и объект инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие.

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