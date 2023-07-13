В ЕС предлагает перебазировать в Украину миссию по обучению ВСУ, когда "позволят обстоятельства" - El País
Евросоюз предлагает направить в Украину военных инструкторов, когда "позволят обстоятельства".
Об этом сообщает испанская газета El País со ссылкой на внутренний документ европейской дипломатической службы.
Речь идет о том, чтобы в будущем постепенно перебазировать в Украину европейскую миссию по обучению солдат ВСУ, которая сейчас базируется в Польше и Германии.
Издание полагает, что это станет возможным после завершения войны.
Также европейцам предлагается усилить украинское ПВО и увеличить поставки современного оружия, включая ракеты и боевые самолеты.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил иностранных партнеров в затягивании определенности с графиками подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.
Война в Украине идет уже 505-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 13 июля 2023 года в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги дня 12 июля. Вчера на саммите НАТО страны "Большой семерки" впервые официально заявили о гарантиях безопасности для Украины. Как и ожидалось, обязательств вступать в войну на стороне Украины там нет. Но страны обязуются продолжать предоставлять Украине помощь.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.