Евросоюз предлагает направить в Украину военных инструкторов, когда "позволят обстоятельства".

Об этом сообщает испанская газета El País со ссылкой на внутренний документ европейской дипломатической службы.

Речь идет о том, чтобы в будущем постепенно перебазировать в Украину европейскую миссию по обучению солдат ВСУ, которая сейчас базируется в Польше и Германии.

Издание полагает, что это станет возможным после завершения войны.

Также европейцам предлагается усилить украинское ПВО и увеличить поставки современного оружия, включая ракеты и боевые самолеты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил иностранных партнеров в затягивании определенности с графиками подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

Война в Украине идет уже 505-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 13 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 12 июля. Вчера на саммите НАТО страны "Большой семерки" впервые официально заявили о гарантиях безопасности для Украины. Как и ожидалось, обязательств вступать в войну на стороне Украины там нет. Но страны обязуются продолжать предоставлять Украине помощь.

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