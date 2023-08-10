В четверг, 10 августа, в Украине продолжается 533-й день войны с Россией.

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10 августа

07:30 Глава Сухопутных войск Александр Сырский приехал на Купянское направление.

По его словам, проведены совещания с командирами.

Напомним, на этом направлении россияне сейчас ведут активное наступление с целью рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск (так эти цели ранее формулировал сам Сырский).

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки россияне атаковали севернее Синьковки под Купянском, а также северо-восточнее Ивановки.

07:11 Атака 13 беспилотников на РФ и Крым.

По данным российского минобороны, два БПЛА, летящих в направлении Москвы, сбиты над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья.

Вблизи Севастополя были поражены два дрона, еще девять подавлены средствами РЭБ и упали в Черное море.

Утверждается, что пострадавших и разрушений нет.

07:10 Сегодня ночью Ровенская область подверглась массированной атаке беспилотниками. В результате обстрела РФ уничтожена нефтебаза.

Об этом сообщает глава Ровенкой ОВА Виталий Коваль.

"Ночью Ровенщина подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза в Дубенщине. Жертв – нет", - написал Коваль.

Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет.

06:50 Сегодня ночью в Киевской области были слышны взрывы. В Киевской ОВА сообщили, что работает ПВО.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работает ПВО", - говорится в сообщении.