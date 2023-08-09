В РФ заявили, что на подлете к Москве были сбиты два беспилотника.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, пострадавших нет. Один беспилотник был сбит в районе Минского шоссе, второй в районе Домодедово.

Телеграм-каналы публикуют видео момента взрыва дрона.

Напомним, что издание The Wall Street Journal писало, что Украина готовится провести массированную атаку дронами на Москву.

Ранее мы рассказывали подробности об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье.

Также мы писали, что Россия также рассредоточила свою корабельную группировку в Черном море после атаки дронов.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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