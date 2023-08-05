В РФ запустили в производство дрон-камикадзе "Гастелло". Он поддерживает режим FPV (передает видео в реальном времени от первого лица) и может работать в темное время суток.

Сообщается, что Россия намерена выпускать пять тысяч "Гастелло" в месяц. Уровень локализации - 30%, в основном за счет корпуса, остальная начинка импортная.

Напомним, что Гастелло - это фамилия советского летчика, который протаранил своим самолетом колонну немецкой техники.

Тем временем в Воздушных силах считают, что Россия потратила запас ракет и зимой будет атаковать Украину беспилотниками.

Еще в июле сообщалось, что новый завод беспилотников в России может оказать существенное влияние на войну в Украине. По данным оперкомандования "Юг", Украину уже атакуют "Шахеды", собранные на территории РФ.

Тем временем война в Украине идет уже 528-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинское командование и украинские военные паблики заявляют о продвижении ВСУ к югу от Бахмута в районе Клещеевки-Курдюмовки. Вчера минобороны РФ заявило с утра об атаке морских дронов на базу флота в Новороссийске. А сегодня утром в России официально подтвердили удар по танкеру к югу от Керченского пролива.

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