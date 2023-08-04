У России уже нет такого запаса ракет, как в прошлом году, поэтому зимой она будет атаковать Украину беспилотниками.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

"Конечно, они не оставят намерений вывести из строя наш топливно-энергетический сектор, чтобы обесточить страну в холодное время. Но у них нет такого стратегического запаса ракет, который был прошлой зимой. Поэтому, пожалуй, ставку они будут делать на дроны-камикадзе, которые также достаточно опасны", – сказал Игнат.

Он сообщил, что только за прошлую зиму украинская ПВО сбила 750 российских ракет, а всего было использовано больше тысячи.

Ранее эксперты и представители власти неоднократно говорили, что новая зима будет сложнее предыдущей.

В частности, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал запасаться пауэрбанками, зарядными станциями и другими вещами.

Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.

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