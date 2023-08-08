Россия после заявлений об атаках на свои корабли в Черном море рассредоточила корабельную группировку, создавая маневры для безопасности Черноморского флота РФ.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк во время телемарафона.

"В Черном море также царит небольшая паника после определенных событий. Они действительно максимально рассредоточили свою корабельную группировку по тому району, который когда-то считали безопасным для себя и своего флота. Но сейчас безопасность для них - это маневры", – сказала она.

По словам Гуменюк, десять российских кораблей находится в Черном море, один выявляет надводную обстановку в Азовском, ракетоносители заведены в пункты базирования.

"После массированной ракетно-дроновой атаки, когда они отстрелялись мощно, им нужно переснаряжение. И помните, что у врага есть практика применения ракетоносителей прямо из бухт", - добавила она.

Гуменюк также отмечает, что "пока ситуация стабильная", но осторожность в связи с ракетной опасностью не снимается.

По данным ОК "Юг", РФ готовились к провокациям в Черном море.

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