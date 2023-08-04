РФ развернула большую группировку из 15 кораблей в Черном море и готовится к провокациям.

Об этом заявили в ОК "Юг".

"Корабельную группировку враг разворачивает большую. Действительно, большое количество кораблей – сейчас 15 единиц в Черном море. Одна традиционно – в Азовском. В Черном море, по всей вероятности, готовятся к провокациям и пытаются рассредоточить свой корабельный состав для того, чтобы он не был в одном месте скоплен", - заявила спикер оперкомандования Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, возможны угрозы и давление на гражданские суда в районе Керченского пролива.

Ранее в командовании "Юг" предупредили об угрозе ракетного удара РФ после атак беспилотников.

Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.