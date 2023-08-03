Россия может нанести ракетный удар по Украине после атак беспилотников-камикадзе.

Об этом заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.



По ее словам, войска РФ могут готовиться к новому обстрелу Украины ракетами. В Черное море выведена мощная группировка ракетоносителей.

"Корабельная группировка развернута достаточно мощно - 17 кораблей в Черном море, один корабль, как обычно, дежурит в Азовском. Два ракетоносителя продолжают боевое дежурство - надводный и подводный, 12 ракет "Калибров", - заявила Гуменюк.

"Анализ свидетельствует, что после "шахедной" атаки враг применяет ракеты, опираясь на полученные данные, анализируя предварительную атаку. То есть выявление систем ПВО и создание маршрутов для ракет с максимальным поражением", - добавила спикер.

Гуменюк предупредила украинцев об угрозе новых атак и призвала быть внимательнее к воздушным тревогам.

Напомним, ночью силы ПВО уничтожили все 15 "Шахедов", выпущенных во время очередной атаки РФ.

Также о сбитых беспилотниках сообщили киевские власти. РФ осуществила уже восьмую подряд атаку "Шахедов" на Киев.