На месте атаки российских беспилотников на порт в Измаиле все еще поднимается дым.

Об этом сообщает CNN.

На снимке, сделанном в четверг, 3 августа, компанией BlackSky, виден дым, поднимающийся в районе порта вдоль реки Дунай в Измаиле, недалеко от границы с Румынией.

Напомним, в результате атаки дронов было повреждено почти 40 тысяч тонн зерна, которое ожидало отправки в Африку, Китай и Израиль.

Тем временем Одесская железная дорога сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что за прошедшие сутки после удара беспилотников уже два судна, следовавшие в порт "Измаил" под загрузку, отказались швартоваться в нем.

По данным приложения для мониторинга военно-морского движения Marine Traffic, в порту Измаил сегодня находилось 117 судов.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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