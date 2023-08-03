Два судна, направлявшиеся в порт "Измаил" под загрузку, отказались швартоваться после того, как в дунайских портах дроны повредили почти 40 тысяч тонн зерна, предназначенных для Африки и Китая.

Об этом сообщают представители Одесской железной дороги, пишет "Интерфакс-Украина".

"Налаживается работа по выгрузке зерновых грузов, но есть определенные проблемы... За сутки два капитана отказались пришвартоваться в связи с событиями, которые были... все о них знают", - сказал представитель Одесской железной дороги.

По данным приложения для мониторинга военно-морского движения Marine Traffic в порту "Измаил" сегодня находится 117 судов. Ожидается 20 судов, 21 судно отправляется в ближайшие сутки

Напомним, что в Измаиле после атаки дронов повреждено здание морского вокзала и Дунайского пароходства.

После удара по порту Измаила в мире подскочили цены на продовольствие, пшеница подорожала на 4%.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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